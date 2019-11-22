Министерство здравоохранения подготовило проект постановления Совета министров «Об утверждении перечня процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, к разработке проекта постановления были привлечены специалисты профильных кафедр БелМАПО, специалисты практической медицины. После завершения согласований проект нового перечня процедур, относящихся к лицензируемой меддеятельности, будет представлен для общественного обсуждения.

Отметим, что в ведомстве постоянно ведется работа по совершенствованию, упрощению требований при лицензировании медицинской деятельности. Новые предложения и легли в основу указа № 326, которым были упрощены требования и условия для осуществления медицинской деятельности.

Деятельность, связанная с оказанием СПА-услуг, до внесения изменений в указ от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» не лицензировалась в связи с отсутствием данного вида деятельности в перечне работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность.

В 2015 и 2016 годах были приняты государственные стандарты по СПА услугам (СТБ). Несмотря на то, что СПА процедуры направлены на расслабление, омоложение, улучшение состояния кожи и чаще всего это уходовые косметические процедуры, при оказании которых не требуется наличие медицинского образования (так как они не должны оказывать терапевтический эффект), в перечень СПА услуг были включены ряд медицинских услуг, которые оказываются медицинскими работниками при лечении, профилактике ряда заболеваний, требуют специальных знаний и умений, а также необходимости использования медицинской техники.

Практика применения стандартов показала, что ряд организаций частной формы собственности оказывали СПА услуги без лицензии на медицинскую деятельность. Причина тому - предоставляемые ими медуслуги включены в СТБ.

Напомним, что целью лицензирования меддеятельности является, прежде всего, обеспечение защиты жизни и здоровья граждан путем создания безопасных условий предоставления медуслуг, что в конечном итоге направлено на обеспечение гарантии качества и безопасности медицинской помощи в нашей стране.

Именно поэтому, начиная с 2016 года, Министерством здравоохранения в адрес МАРТ неоднократно направлялись конкретные предложения по разграничению медицинских и бытовых услуг.

Исходя из норм СТБ, в непосредственном оказании некоторых спа-услуг специалист должен относится к одной из профильных профессий или специальностей - например, врач физиотерапевт, врач косметолог, медицинская сестра, инструктор методист по физической культуре. Таким образом, исходя из норм государственного стандарта, для оказания ряда спа-услуг (бытовых услуг, которые не обладают лечебными свойствами) требуется наличие медицинского образования.

С 2011 года после принятия постановления Совета министров № 309 косметология, физиотерапия и пластическая эстетическая хирургия развивалась достаточно динамично, усовершенствовались уже используемые технологии, появлялись новые, в том числе с использованием новой медицинской техники. Все эти манипуляции имеют как ряд показаний, так и противопоказаний. А главное - требуется их выполнение именно медицинскими работниками. При проведении вмешательств подобного рода возможны различные побочные эффекты и осложнения, которые могут нанести вред здоровью.

Предлагаемый проектом постановления Перечень уточнен по процедурам (манипуляциям) для целей его единообразного понимания, исключения двоякого трактования и дальнейших судебных разбирательств.

В целях упрощения процедуры получения лицензии для осуществления медицинской деятельности в проекте постановления ряд позиций (криолиполиз, криотерапия, виды эпиляции, радиочастотный лифтинг кожи) продублированы в разделе физиотерапии и косметологии, что позволит организациям частной формы собственности формировать штат сотрудников из специалистов в зависимости от профиля оказываемых ими услуг.

По ряду процедур: механический аппаратный массаж, гидробальнеотерапия, видимое инфракрасное облучение, бесконтактный гидромассаж, термотерапия аппаратная, аппликации парафина, галотерапия, спелеоклиматотерапия, пилинг даны уточнения (определения) условий при которых они не будут относиться к лицензируемому виду деятельности. Все эти процедуры и раньше входили в перечень, однако по данным позициям отсутствовали условия их нелицензиования.

В проекте постановления отдельным пунктом выделена лазерная эпиляция. Эти услуги всегда были медицинскими и деятельность, связанная с предоставлением данного вида услуг, лицензировалась в Министерстве здравоохранения (пункт 1.2.3 Перечня), однако с учетом того, что лазерная эпиляция не была вынесена в отдельный пункт, возникало множество вопросов.

В основе лазерной эпиляции лежит принцип селективного (избирательного) фототермолиза, при котором в результате интенсивного термического воздействия происходит коагуляция белка и деструкция (разрушение) луковицы волосяного фолликула. Температура воздействия на волосяную луковицу достигает 80 градусов Цельсия. Возможным побочными эффектами и осложнениями данной процедуры являются термические ожоги, влекущие за собой рубцовые изменения кожи.

Кроме того, выходное лазерное излучение, генерируемое источниками 3-4 классов, представляет опасность для органа зрения, как при прямом, так и при отраженном воздействии. При использовании в работе лазерного оборудования данных классов опасности в соответствии с СанПиНами по лазерному излучению, требуется получение санитарного паспорта на данное оборудование, проведение дозиметрического контроля, соблюдение определенных гигиенических требований для помещения, в котором эксплуатируется лазерное оборудование.

Таким образом, в связи с высокой степенью опасности применяемого физического фактора лазерного излучения, разрушением структур кожи при проведении процедур, лазерная эпиляция относится к лицензируемому виду медицинской деятельности, оказание услуг по лазерной эпиляции должно проводиться на аппаратах, зарегистрированных в установленном порядке в Республике Беларусь как медицинская техника.

На протяжении последних 10 лет Министерство активно ведет разъяснения, в том числе в средствах массовой информации, о небезопасности услуг соляриев при их бесконтрольном отпуске, в том числе с учетом того, что заболеваемость меланомой за последние 10 лет в Республике Беларусь выросла в 1,5 раза. Поэтому для осуществления работ и услуг по физиотерапии в части оказания услуг солярия (вне зависимости от целей их оказания и параметров) требуется наличие лицензии на медицинскую деятельность.

Лечебный массаж - это дозированное ручное, инструментальное (ручное с приспособлением) и аппаратное воздействие на ткани, органы, тело и его части с лечебными, восстановительными, профилактическими целями. Лечебный массаж применяется при различных заболеваниях и состояниях, а также с профилактической целью (профилактическая составляющая медицинской помощи). Важным отличием лечебного массажа является использование не только ручной лечебной, но и ручной диагностической техники. Проведение ручной диагностической техники в массаже позволяет определять различные тканевые патологические изменения в различных гистологических структурах, описанных выше. Среди таких изменений могут быть разнообразные напряжения, набухания, расслабления, растяжения, гипотрофии, локальные и распространенные гипертонусы, триггерные пункты и др.

Поэтому человек, считающий себя здоровым, но имеющий тканевые патологические изменения нуждается в лечебном массаже. Во многом это связано с тем, что начальные проявления патологического процесса внутренних органов, нервной системы, костных структур рефлекторно проявляют себя патологическими изменениями в различных тканях и рефлексогенных зонах. Дозированное и методически правильно построенное массажное воздействие на рефлекторные тканевые зоны способно предотвратить развитие или изменить к лучшему латентное течение заболевания.

Передозировка массажного воздействия, нераспознание заболевания или патологического состояния, нарушение техники и методики проведение массажа приводят к тканевым повреждениям, развитию или проявлению патологического процесса, к различным осложнениям не только в зоне массажа, но и в других органах и организме в целом.

Массаж является медицинским вмешательством, входит в перечень простых медицинских вмешательств, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения № 49 от 31 мая 2011 г. и в перечень медицинских услуг и медицинских вмешательств, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения № 123 от 5 декабря 2016 г.

Отсутствие у специалистов знаний анатомии, физиологии человека, специального обучения, достаточного для закрепления и совершенствования теоретических и практических умений и навыков по массажу не дает возможности на профессиональном уровне овладеть методикой и техникой любого вида массажа, что в свою очередь, может привести к причинению вреда здоровью человека.

Как показывает десятилетняя практика работы по лицензированию медицинской деятельности - случаи причинения вреда здоровья при оказании медицинских услуг специалистами без медицинского образования являются не единичными. Чаще всего, речь идет об оказании некачественных услуг по массажу, услуг соляриев, лазерной эпиляции и т. д.

В то же время современные возможности оказания медицинской помощи совершенствуются, в Беларусь приходят, в том числе, новые технологии, которые требуют разработки новых нормативных документов по их применению. В связи с вышесказанным специалистами Министерства здравоохранения, совместно с заинтересованными подготовлен проект постановления Совета министров «Об утверждении перечня процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность».