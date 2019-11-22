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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 2 ДЕКАБРЯ ПРОДЛИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА УКАЗА О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ ГРАЖДАНАМ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
13:53 22.11.2019
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О возмещении расходов гражданам по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда», направленный на оказание поддержки гражданам при осуществлении электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.
Организатор публичного обсуждения проекта – Министерство энергетики Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 22 ноября до 2 декабря 2019 г.
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