На общественное обсуждение вынесен проект указа «О возмещении расходов гражданам по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда», направленный на оказание поддержки гражданам при осуществлении электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Организатор публичного обсуждения проекта – Министерство энергетики Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 22 ноября до 2 декабря 2019 г.