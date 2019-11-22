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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ЧАСТИЧНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ГРАЖДАНАМ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 2 ДЕКАБРЯ
12:52 22.11.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О порядке расчета размера частичного возмещения средств гражданам при подключении новых потребителей природного газа к объектам газораспределительной системы».
Организатор общественного обсуждения проекта – Министерство энергетики Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 22 ноября до 2 декабря 2019 г.
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