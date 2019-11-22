НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРОЕКТ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ЧАСТИЧНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ГРАЖДАНАМ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 2 ДЕКАБРЯ

12:52 22.11.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О порядке расчета размера частичного возмещения средств гражданам при подключении новых потребителей природного газа к объектам газораспределительной системы». Организатор общественного обсуждения проекта – Министерство энергетики Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 22 ноября до 2 декабря 2019 г.