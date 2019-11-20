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МИНГОРИСПОЛКОМ ПРОИНДЕКСИРОВАЛ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»
11:07 22.11.2019
Решением Мингорисполкома № 3580 от 14 ноября 2019 года проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».
«Установить индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 г. для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» при их использовании гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели, в размере 14,771», - говорится в решении, которое опубликовано на сайте НЦПИ.
Решение подлежит обнародованию в газете «Минский курьер» и вступит в силу после официального опубликования.
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