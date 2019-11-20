Александр Лукашенко подписал указ № 423 "О модельной деятельности".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ направлен на развитие в стране модельной деятельности, а также создание условий для совершенствования работы Национальной школы красоты. Правовые основы регулирования этой сферы в Беларуси создаются впервые.

В указе конкретизированы значения и определения терминов, связанных с модельной деятельностью, закреплены правоотношения между модельным агентством и моделью, определены особенности заключения контрактов для несовершеннолетних лиц.

Кроме того, расширяются функции и виды экономической деятельности Национальной школы красоты, устанавливается порядок возмещения бюджетных средств, затраченных школой на обучение модели. Правила, регулирующие подбор, обучение и трудоустройство моделей, в том числе несовершеннолетних, и другие вопросы модельной деятельности будут определены правительством.

«Указ направлен на защиту прав и законных интересов участников модельной деятельности, популяризацию белорусской моды», - говорится в комментарии к документу.