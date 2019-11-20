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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ЗАКОНА О ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 6 ДЕКАБРЯ
17:10 21.11.2019
На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект предусматривает комплексное совершенствование правового регулирования процедур государственной регистрации и ликвидации бизнеса, ведения Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и направлен на упрощение и сокращение ряда требований, предъявляемых сегодня при создании и ликвидации бизнеса, максимальное использование информационного обмена между государственными органами в целях снижения нагрузки на бизнес.
Организатор публичного обсуждения проекта – Министерство юстиции.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 ноября по 6 декабря 2019 г.
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