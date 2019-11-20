На общественное обсуждение вынесен проект указа, который корректирует нормы указа от 25 июля 2013 г. № 332 «Об отдельных вопросах функционирования Государственной инспекции по маломерным судам» и предусматривает изменения в некоторые другие указы.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 ноября по 5 декабря 2019 г.