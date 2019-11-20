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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ
12:52 21.11.2019
На общественное обсуждение вынесен проект указа, который корректирует нормы указа от 25 июля 2013 г. № 332 «Об отдельных вопросах функционирования Государственной инспекции по маломерным судам» и предусматривает изменения в некоторые другие указы.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 ноября по 5 декабря 2019 г.
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