Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 52 от 14 ноября 2019 г. установлена расчетная норма рабочего времени на 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, расчетная норма рабочего времени на 2020 год при полной норме его продолжительности составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2040 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2033 часов.

Данная расчетная норма рабочего времени установлена, исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 ч в неделю и только для указанных режимов работы.

В организациях с иными режимами работы, наниматель самостоятельно рассчитывает расчетную норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм ст. 112-117 ТК и своим локальным нормативным правовым актом устанавливает на соответствующий календарный год ее величину, которая будет являться для работников организации полной нормой продолжительности рабочего времени.

Следует отметить, что в 2020 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной. Основная причина данной разницы заключается в том, что в 2020 году, два нерабочих праздничных дня (9 мая и 7 ноября) пришлись на субботу.

Такая же ситуация складывалась, например, в 2009, 2010 и 2015 годах.