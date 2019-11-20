ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ УСТАНОВИЛО РАСЧЕТНУЮ НОРМУ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА 2020 ГОД
11:42 21.11.2019

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 52 от 14 ноября 2019 г. установлена расчетная норма рабочего времени на 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, расчетная норма рабочего времени на 2020 год при полной норме его продолжительности составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2040 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2033 часов.

Данная расчетная норма рабочего времени установлена, исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 ч в неделю и только для указанных режимов работы.

В организациях с иными режимами работы, наниматель самостоятельно рассчитывает расчетную норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм ст. 112-117 ТК и своим локальным нормативным правовым актом устанавливает на соответствующий календарный год ее величину, которая будет являться для работников организации полной нормой продолжительности рабочего времени.

Следует отметить, что в 2020 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной. Основная причина данной разницы заключается в том, что в 2020 году, два нерабочих праздничных дня (9 мая и 7 ноября) пришлись на субботу.

Такая же ситуация складывалась, например, в 2009, 2010 и 2015 годах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2019
валюта курс
EUR 2.2667
USD 2.0476
RUB 3.2008
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2667 +0.0021
USD 2.0476 +0.0019
RUB 3.2008 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2650 2.2690
USD 2.0460 2.0490
RUB 3.2020 3.2090
подробнее

Конвертация в банках
на 21.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 1.1050 1.1090
EUR/RUB 70.6000 70.9000
USD/RUB 63.8000 64.0500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте