Постановлением Совета Министров № 772 от 18 ноября 2019 г. установлен перечень высокорентабельных организаций, которые перечисляют в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за первое полугодие 2019 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, к таким организациям отнесены: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», ОАО «Промагролизинг» и др.

Соответствующая часть прибыли (дохода) должна быть перечислена в государственный целевой бюджетный фонд национального развития ежемесячно равными долями в ноябре-декабре 2019 г. не позднее 25-го числа каждого месяца.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.