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ПРОЕКТ ЗАКОНА «ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОРФЯНИКОВ» ПРИНЯТ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
15:36 20.11.2019

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на заседании 19 ноября во втором чтении приняли проект закона «Об охране и использовании торфяников».

Как сообщает сайт Палаты представителей, в законопроекте заложены правовые основы охраны и рационального использования торфяников в целях сохранения их средообразующих, водоохранных и иных функций, удовлетворения экономических и иных потребностей нынешнего и будущих поколений в этих ресурсах и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Проектом закона, в частности, определены:

основные принципы охраны и использования торфяников, которые учитывают международные обязательства Беларуси и подходы, заложенные в Концепции национальной безопасности Беларуси;

права и обязанности землепользователей и пользователей водных объектов, земельные участки и (или) водные объекты которых расположены в границах торфяников;

права и обязанности граждан при посещении торфяников и осуществлении ими права общего пользования ресурсами торфяников;

права и обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими права специального пользования ресурсами торфяников;

полномочия должностных лиц и государственных органов в области сохранения и использования торфяников;

типы болот (верховое, переходное, низинное) и категории торфяников (естественные и нарушенные болота, осушенные земли с торфяными почвами, разрабатываемые торфяные месторождения, повторно заболоченные торфяники);

порядок распределения торфяников по направлениям использования, а также критерии возможности использования торфа в качестве различных видов сырья;

режимы охраны и использования естественных болот и их гидрологических буферных зон;

порядок установления границ торфяников и гидрологических буферных зон естественных болот;

требования в области охраны и использования торфяников при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

порядок экологической реабилитации торфяников;

вопросы научного обеспечения в области охраны и использования торфяников, инвентаризации, учета и мониторинга торфяников.

Кроме того, в проекте закона отражены вопросы разработки государственных программ, стратегий, схем и других документов в области охраны и использования торфяников и управления ими.
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