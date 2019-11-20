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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ЗАКОНА «ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОРФЯНИКОВ» ПРИНЯТ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
15:36 20.11.2019
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на заседании 19 ноября во втором чтении приняли проект закона «Об охране и использовании торфяников».
Как сообщает сайт Палаты представителей, в законопроекте заложены правовые основы охраны и рационального использования торфяников в целях сохранения их средообразующих, водоохранных и иных функций, удовлетворения экономических и иных потребностей нынешнего и будущих поколений в этих ресурсах и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Проектом закона, в частности, определены:
основные принципы охраны и использования торфяников, которые учитывают международные обязательства Беларуси и подходы, заложенные в Концепции национальной безопасности Беларуси;
права и обязанности землепользователей и пользователей водных объектов, земельные участки и (или) водные объекты которых расположены в границах торфяников;
права и обязанности граждан при посещении торфяников и осуществлении ими права общего пользования ресурсами торфяников;
права и обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими права специального пользования ресурсами торфяников;
полномочия должностных лиц и государственных органов в области сохранения и использования торфяников;
типы болот (верховое, переходное, низинное) и категории торфяников (естественные и нарушенные болота, осушенные земли с торфяными почвами, разрабатываемые торфяные месторождения, повторно заболоченные торфяники);
порядок распределения торфяников по направлениям использования, а также критерии возможности использования торфа в качестве различных видов сырья;
режимы охраны и использования естественных болот и их гидрологических буферных зон;
порядок установления границ торфяников и гидрологических буферных зон естественных болот;
требования в области охраны и использования торфяников при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
порядок экологической реабилитации торфяников;
вопросы научного обеспечения в области охраны и использования торфяников, инвентаризации, учета и мониторинга торфяников.
Кроме того, в проекте закона отражены вопросы разработки государственных программ, стратегий, схем и других документов в области охраны и использования торфяников и управления ими.
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