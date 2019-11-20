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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ РЕГЛАМЕНТИРУЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ СОВМЕСТНОГО ДОМОВЛАДЕНИЯ
14:17 20.11.2019

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на заседании 19 ноября во втором чтении приняли проект закона «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».

Как сообщает сайт Палаты представителей, закон «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» совершенствуется с учетом практики применения и приведения его норм в соответствие с указами №535 от 31 декабря 2015 г. «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг» и №536 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь», а также новой редакцией Жилищного кодекса, который вступит в силу с 1 января 2020 года.

В частности, проектом закона предусматриваются:

корректировка понятийного аппарата в части определения терминов «безопасность жилищно-коммунальных услуг», «уполномоченное лицо», а также согласования с терминологией новой редакции Жилищного кодекса Беларуси;

конкретизация полномочий государственных органов, осуществляющих государственное регулирование и управление в области защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг;

определение информации об оказываемых и (или) организуемых жилищно-коммунальных услугах, которую исполнитель, уполномоченное лицо по управлению общим имуществом совместного домовладения, товарищество собственников и организация застройщиков обязаны довести до сведения потребителя, а также порядок ее доведения;

регламентация деятельности уполномоченных лиц по управлению общим имуществом совместного домовладения, товариществ собственников и организаций застройщиков;

определение содержания договоров на управление общим имуществом совместного домовладения и на оказание жилищно-коммунальных услуг, а также условий их заключения, изменения и расторжения;

предоставление уполномоченному лицу по управлению общим имуществом совместного домовладения, товариществу собственников, организации застройщиков права на обращение с исковым заявлением в суд в целях защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.
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