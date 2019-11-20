|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО СЕМЬ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ
13:23 20.11.2019
Постановлением Совета министров № 774 от 19 ноября 2019 г. одобрено семь проектов международной технической помощи (МТП).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проекты одобрены на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров.
Согласно документу, одобрены следующие проекты МТП и определены министерства и облисполкомы, обеспечивающие координацию и эффективный контроль за реализацией проектов:
«Программа по водному сектору в Республике Беларусь, 2-й этап (проект по сточным водам в Полоцке)» – Витебский облисполком;
«Программа по водному сектору в Республике Беларусь, 2-й этап (проект по сточным водам в Орше)» – Витебский облисполком;
«Укрепление потенциала Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов» – Государственный пограничный комитет;
«Повышение потенциала и продвижение в области охраны природного наследия в коммуне Кузница и Березовском районе путем проведения совместных инициатив в приграничном районе» – Брестский облисполком;
«Совершенствование программы второй ступени получения высшего образования в области информационных и компьютерных технологий для повышения профессиональной востребованности магистрантов» – Министерство образования;
«Новые криминалистические технологии осмотра места происшествия и укрепление общественной безопасности» – Государственный комитет судебных экспертиз;
«Модернизация магистерских программ для будущих судей, прокуроров, следователей с учетом европейских стандартов в сфере прав человека» – Министерство образования.
Постановление вступило в силу 19 ноября.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2019
Курсы в банках
на 20.11.2019
Конвертация в банках
на 20.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте