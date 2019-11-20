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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО СЕМЬ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ

13:23 20.11.2019 Постановлением Совета министров № 774 от 19 ноября 2019 г. одобрено семь проектов международной технической помощи (МТП). Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проекты одобрены на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров. Согласно документу, одобрены следующие проекты МТП и определены министерства и облисполкомы, обеспечивающие координацию и эффективный контроль за реализацией проектов: «Программа по водному сектору в Республике Беларусь, 2-й этап (проект по сточным водам в Полоцке)» – Витебский облисполком; «Программа по водному сектору в Республике Беларусь, 2-й этап (проект по сточным водам в Орше)» – Витебский облисполком; «Укрепление потенциала Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов» – Государственный пограничный комитет; «Повышение потенциала и продвижение в области охраны природного наследия в коммуне Кузница и Березовском районе путем проведения совместных инициатив в приграничном районе» – Брестский облисполком; «Совершенствование программы второй ступени получения высшего образования в области информационных и компьютерных технологий для повышения профессиональной востребованности магистрантов» – Министерство образования; «Новые криминалистические технологии осмотра места происшествия и укрепление общественной безопасности» – Государственный комитет судебных экспертиз; «Модернизация магистерских программ для будущих судей, прокуроров, следователей с учетом европейских стандартов в сфере прав человека» – Министерство образования. Постановление вступило в силу 19 ноября.