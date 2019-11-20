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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО СЕМЬ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ
13:23 20.11.2019

Постановлением Совета министров № 774 от 19 ноября 2019 г. одобрено семь проектов международной технической помощи (МТП).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проекты одобрены на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров.

Согласно документу, одобрены следующие проекты МТП и определены министерства и облисполкомы, обеспечивающие координацию и эффективный контроль за реализацией проектов:

«Программа по водному сектору в Республике Беларусь, 2-й этап (проект по сточным водам в Полоцке)» – Витебский облисполком;

«Программа по водному сектору в Республике Беларусь, 2-й этап (проект по сточным водам в Орше)» – Витебский облисполком;

«Укрепление потенциала Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов» – Государственный пограничный комитет;

«Повышение потенциала и продвижение в области охраны природного наследия в коммуне Кузница и Березовском районе путем проведения совместных инициатив в приграничном районе» – Брестский облисполком;

«Совершенствование программы второй ступени получения высшего образования в области информационных и компьютерных технологий для повышения профессиональной востребованности магистрантов» – Министерство образования;

«Новые криминалистические технологии осмотра места происшествия и укрепление общественной безопасности» – Государственный комитет судебных экспертиз;

«Модернизация магистерских программ для будущих судей, прокуроров, следователей с учетом европейских стандартов в сфере прав человека» – Министерство образования.

Постановление вступило в силу 19 ноября.
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