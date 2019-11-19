Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на заседании 19 ноября в первом чтении приняли проект закона «Об изменении законов по вопросам контрольной (надзорной) деятельности».

Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроект разработан в целях приведения ряда законодательных актов в соответствие с указом №376 от 16 октября 2017 г. «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности».

Предлагаемые в законопроекте корректировки законодательства предусматривают:

осуществление государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны в форме мероприятий технического (технологического, поверочного) характера с использованием профилактических и предупредительных мер;

исключение из полномочий Министерства по чрезвычайным ситуациям проведение проверок в сфере гражданской обороны.

внесение изменения в отдельные положения Хозяйственного процессуального кодекса Беларуси, касающиеся порядка подачи в суд, рассматривающий экономические дела, контролирующим органом заявлений об установлении приостановления (запрета) деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта строительства, оборудования и о продлении приостановления (запрета) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств, а также касающиеся порядка рассмотрения судом таких дел;

уточнение полномочий Министерства труда и социальной защиты в части организации надзора за соблюдением законодательства о занятости населения, а также конкретизацию форм надзора за соблюдением законодательства о занятости населения;

исключение Министерства сельского хозяйства и продовольствия из перечня контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки и надзор в области мелиорации земель;

упрощение процедуры подачи обращений юридическими лицами и закрепление за государственными органами, подчиненных (подотчетных) президенту и правительству Беларуси, облисполкомов (Минского горисполкома) функции по проведению анализа эффективности работы с обращениями подчиненных, входящих в состав (систему) организаций;

определение перечня государственных органов, осуществляющих контроль за соблюдением проверяемыми субъектами законодательства о книге замечаний и предложений и др.