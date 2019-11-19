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НОРМЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ УСОВЕРШЕНСТВУЮТ
12:32 20.11.2019
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на заседании 19 ноября во втором чтении приняли проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об охране труда».
Как сообщает сайт Палаты представителей, проект закона направлен на совершенствование норм по обеспечению безопасности жизни и здоровья работающих в процессе их трудовой деятельности, сокращению производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, повышению социальной защищенности работающих.
Проект закона предусматривает закрепление права работающих по гражданско-правовому договору на отказ от исполнения данного договора полностью или частично в случае, если работодателем ненадлежащим образом созданы безопасные условия труда для выполнения работ (оказания услуг); установление требований к выполнению работ с повышенной опасностью и контроля за их производством; закрепление прав и обязанностей работников-надомников, домашних работников и их нанимателей в области охраны труда; возможность досудебного рассмотрения разногласий по вопросам расследования несчастных случаев на производстве.
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