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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТОЧНЯТ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТПРОГРАММ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
11:47 20.11.2019
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на заседании 19 ноября во втором чтении приняли проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».
Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроект направлен на приведение положений закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в соответствие с указом №376 от 16 октября 2017 г. «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности».
Предлагаемые изменения, в частности, касаются:
координации деятельности государственных органов, иных организаций, нижестоящих исполнительных и распорядительных органов, по созданию и функционированию службы «одно окно»;
уточнения порядка разработки и утверждения инвестиционных программ органами местного самоуправления областного и базового уровня;
уточнения компетенции исполкомов и администраций по благоустройству и поддержанию надлежащего санитарного состояния на территориях населенных пунктов на более высоком уровне.
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