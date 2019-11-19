Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на заседании 19 ноября во втором чтении приняли проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».

Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроект направлен на приведение положений закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в соответствие с указом №376 от 16 октября 2017 г. «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности».

Предлагаемые изменения, в частности, касаются:

координации деятельности государственных органов, иных организаций, нижестоящих исполнительных и распорядительных органов, по созданию и функционированию службы «одно окно»;

уточнения порядка разработки и утверждения инвестиционных программ органами местного самоуправления областного и базового уровня;

уточнения компетенции исполкомов и администраций по благоустройству и поддержанию надлежащего санитарного состояния на территориях населенных пунктов на более высоком уровне.