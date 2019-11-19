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ПРАВИТЕЛЬСТВО И НАЦБАНК СМОГУТ ВВОДИТЬ ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
10:50 20.11.2019

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси на заседании 19 ноября в первом чтении приняли проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле».

Как сообщает сайт Палаты представителей, в законопроекте излагается в новой редакции закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Проект закона направлен на дальнейшую либерализацию валютных отношений в республике и реализацию мероприятий по дедолларизации экономики, направленных на формирование денежных расчетов и ценообразования на территории Беларуси исключительно в национальной валюте, а также на поэтапную гармонизацию и сближение подходов к формированию и проведению валютной политики в государствах — членах Евразийского экономического союза.

В частности, законопроектом предполагается:

пересмотр понятийного аппарата, терминов и определений, используемых в валютном законодательстве и законодательстве о ценных бумагах;

внесение изменений в полномочия и права Национального банка в области валютного регулирования;

закрепление возможности введения правительством совместно с Национальным банком валютных ограничений в случае угрозы экономической безопасности страны;

закрепление прав и обязанностей резидентов и нерезидентов при проведении валютных операций;

закрепление разрешенных случаев использования иностранной валюты между участниками валютных отношений;

установление основных положений проведения Национальным банком мониторинга валютных операций;

установление регистрационного порядка валютных договоров при проведении резидентами отдельных валютных операций свыше установленных предельных значений;

отмена директивного установления сроков репатриации валютной выручки и предоставление права резидентам самим определять сроки репатриации исходя из договорных отношений с контрагентами; снятие ограничений на открытие резидентами счетов в иностранных банках;

снятие ограничений на проведение резидентами валютных операций, связанных с движением капитала;

закрепление целей, основных принципов и задач валютного регулирования и валютного контроля;

внесение изменений в полномочия органов валютного контроля, а также банков при проведении ими валютных операций клиентов.
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