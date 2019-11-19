Постановлением Минстройархитектуры №59 от 31 октября 2019 года утверждено 7 строительных норм.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, они касаются безопасной эксплуатации зданий, в том числе инженерных коммуникаций, разработки проектов по ключевым инженерным сооружениям – мостам и трубам. В настоящее время документы направлены на экспертизу в Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, после чего их разместят в свободном доступе в режиме онлайн на официальных сайтах и в составе специализированных баз данных.

Эти 7 норм будут введены в действие с 1 февраля 2020 года. До конца текущего года планируется утвердить еще 26 документов. Из них 13 уже согласованы для утверждения в ноябре 2019-го.

Введение подобных актов изменяет подходы к нормированию. Так, новая система является более прогрессивной и гибкой, значительно упрощает нормы проектирования. Строительные нормы будут исключать конкретные объемно-планировочные конструктивные решения, обязательные предписания, действующие ранее. Документами устанавливаются только обязательные параметры безопасности. Такой принцип дает возможность снятия технических барьеров при продвижении инновационных материалов и технологий, проектных решений.

Напомним, что в настоящее время в Беларуси проводится работа по реформированию законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Для перехода к упрощенным нормам проектирования принят указ от 5 июня 2019 года № 217 «О строительных нормах и правилах».

Согласно указу, в республике вводятся новые виды технических нормативных правовых актов: строительные нормы (СН), которые будут содержать требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения; и строительные правила (СП), представляющие собой способы достижения строительных норм и применяющиеся на добровольной основе.

Строительные нормы и правила утверждаются Министерством архитектуры и строительства. Действующие в настоящее время технические нормативные правовые акты иных государственных органов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, подлежат признанию утратившими силу после введения в действие СН и СП.

Для проектной документации, уже находящейся в стадии разработки, и объектов, строительство которых начато до введения в действие норм, либо не начатых строительством, предусмотрен переходный период. Так, документация по начатым проектированием объектам по решению заказчика (застройщика) может разрабатываться без учета требований строительных норм, а объекты могут быть завершены по утвержденным ранее документам.