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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ СБОР ЗА ПЛАСТИКОВУЮ УПАКОВКУ
17:41 19.11.2019

Новый проект постановления Совета министров предлагает повысить плату за производство или ввоз пластиковой упаковки и отдельных товаров из пластика для производителей и импортеров. Проект этого постановления вынесен на общественное обсуждение, сообщает Центр экологических решений.

Сейчас сумма, которую взимают у производителей и импортеров за тонну пластика, составляет 180 рублей. Если же примут новое постановление, то сумма такого сбора возрастет до 360 рублей. Деньги планируют направить на дальнейшие совершенствование системы раздельного сбора отходов и переработки в стране. Ожидается, что такое нововведение поможет стимулировать производителей сокращать количество одноразовой пластиковой упаковки и товаров, а также постепенно наращивать производство альтернативных товаров.

Нововведение поможет стимулировать производителей сокращать количество одноразовой пластиковой упаковки.

Некоторые представители бизнеса утверждают, что увеличение сбора за пластиковую тару отразится на их конкурентоспособности и стоимости конечной продукции. В реальности, на тонну пластика приходится около 25 тысяч бутылок, поэтому новый тариф увеличит стоимость одной пластиковой бутылки на 1,5 копейки.

«Потребители должны осознавать свою ответственность за использование неперерабатываемых товаров и упаковки. Повышение стоимости упаковки, в том числе, и для конечных потребителей – совершенно оправданно. Проект изменений может стать хорошим инструментом для снижения объемов образования отходов пластика, что согласуется с мировыми тенденциями в сфере обращения с отходами», – прокомментировал директор Центра экологических решений Евгений Лобанов.

Высказать свое мнение о проекте постановления можно в рамках общественного обсуждения на форуме Национального правового портала до 21 ноября 2019 года.

Белорусские производители и импортеры платят за использование пластиковой упаковки и изделий по принципу расширенной ответственности производителя. Собранные средства поступают государственному учреждению «Оператор вторичных материальных ресурсов», которое занимается организацией раздельного сбора, переработкой вторичного сырья, продвижением сортировки и минимизации отходов среди населения.

Благодаря такой системе, Беларуси за последние годы удалось качественно развивать систему обращения с отходами. Процент отходов, попадающих на переработку, вырос за последние десять лет более чем в два раза и сейчас составляет более 20%. В Минске 84% населения имеют доступ к контейнерам для раздельного сбора мусора. Для сравнения: по данным «Гринпис России», в соседней Москве такую возможность имеют всего 10-15% горожан.
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