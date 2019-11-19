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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОДЛИТСЯ ДО 29 НОЯБРЯ
15:50 19.11.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, направленный на совершенствование регулирования общественных отношений в области электроснабжения.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрена корректировка следующих постановлений Совета министров: от 31 октября 2001 г. № 1595 «Об утверждении Положения о Министерстве энергетики Республики Беларусь»; от 20 февраля 2007 г. № 223 «О некоторых мерах по совершенствованию архитектурной и строительной деятельности»; от 18 февраля 2010 г. № 225 «Об утверждении Концепции развития теплоснабжения в Республике Беларусь на период до 2020 года»; от 17 октября 2011 г. № 1394 «Об утверждении Правил электроснабжения» и др.
Организатор публичного обсуждения – Министерство энергетики.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 по 29 ноября 2019 г.
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