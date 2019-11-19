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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


БАНК ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ СОЗДАЕТСЯ В БЕЛАРУСИ
13:52 19.11.2019

Александр Лукашенко 19 ноября подписал указ №418 "О банке данных исполнительных производств".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ издан в целях совершенствования порядка предоставления информации о наличии задолженности по исполнительным производствам и усиления контроля за ходом исполнения исполнительных документов со стороны взыскателей.

В частности, указом предусматривается создание до 1 января 2021 года банка данных исполнительных производств, регламентируется порядок формирования и ведения этого ресурса, предоставления из него сведений государственным органам, нотариусам и иным заинтересованным, включая граждан и юридические лица.

Кроме того, устанавливаются полномочия и ответственность Министерства юстиции, областных и Минского городского исполкомов при формировании и ведении банка данных.
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