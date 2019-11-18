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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ДЕЙСТВУЕТ НОВЫЙ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПК «ОДНО ОКНО»
11:44 19.11.2019
Новая редакция Порядка оказания услуг по подключению и доступу ко второй очереди ПК «Одно окно» действует с 16 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», в частности, внесены дополнения в заявку на оказание услуг ПК «Одно окно».
Программный комплекс «Одно окно» — подсистема общегосударственной автоматизированной информационной системы, предназначенная для обеспечения информационного взаимодействия государственных органов, иных организаций и граждан при осуществлении административных процедур, в том числе в электронной форме через единый портал электронных услуг.
Основными задачами ПК «Одно окно» являются:
обеспечение оперативного обмена информацией, содержащейся в информационных ресурсах (системах), интегрированных с ОАИС;
обеспечение автоматизированного межведомственного взаимодействия государственных органов и иных организаций посредством ПК «Одно окно» для осуществления административных процедур;
автоматизация процедур взаимодействия уполномоченных органов с государственными органами и иными организациями;
минимизация временных затрат при осуществлении административных процедур;
повышение качества и удобства осуществления административных процедур.
В настоящее время в комплексе осуществляется 202 административные процедуры, пользователями ПК «Одно окно» являются 795 организаций (2031 человек).
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