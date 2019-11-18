НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В БЕЛАРУСИ ДЕЙСТВУЕТ НОВЫЙ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПК «ОДНО ОКНО»

11:44 19.11.2019 Новая редакция Порядка оказания услуг по подключению и доступу ко второй очереди ПК «Одно окно» действует с 16 ноября. Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», в частности, внесены дополнения в заявку на оказание услуг ПК «Одно окно». Программный комплекс «Одно окно» — подсистема общегосударственной автоматизированной информационной системы, предназначенная для обеспечения информационного взаимодействия государственных органов, иных организаций и граждан при осуществлении административных процедур, в том числе в электронной форме через единый портал электронных услуг. Основными задачами ПК «Одно окно» являются: обеспечение оперативного обмена информацией, содержащейся в информационных ресурсах (системах), интегрированных с ОАИС; обеспечение автоматизированного межведомственного взаимодействия государственных органов и иных организаций посредством ПК «Одно окно» для осуществления административных процедур; автоматизация процедур взаимодействия уполномоченных органов с государственными органами и иными организациями; минимизация временных затрат при осуществлении административных процедур; повышение качества и удобства осуществления административных процедур. В настоящее время в комплексе осуществляется 202 административные процедуры, пользователями ПК «Одно окно» являются 795 организаций (2031 человек).