Инспекция МНС по Могилевской области разъяснила норму указа от 31 октября 2019 г. № 411 «О налогообложении», направленного на корректировку отдельных положений налогового законодательства с учетом правоприменительной практики.

Как отмечается в комментарии инспекции, в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 указа № 411 выплаты физическим лицам, работающим в организациях по трудовым договорам, в виде оплаты дополнительных поощрительных отпусков, обязанность предоставления которых установлена законодательными актами, включаются в состав затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.

В частности, такая обязанность установлена декретом от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» согласно подпункту 2.5 пункта 2 которого предусмотрена обязанность нанимателя включать в контракты, заключаемые с работниками, условие о предоставлении дополнительных поощрительных отпусков с сохранением заработной платы до 5-ти календарных дней в связи с контрактной формой найма.

Приведенная норма указа № 411 распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 г. (пункт 6 указа).