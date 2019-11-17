|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ С 1 ЯНВАРЯ ИП СМОГУТ СДАВАТЬ ЖИЛЬЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
14:45 18.11.2019
Индивидуальные предприниматели получат право сдавать в аренду физическим лицам для краткосрочного проживания жилых помещений, не принадлежащих таким ИП на праве собственности. Такая возможность реализована в новой редакции Жилищного кодекса Беларуси, которая вступает в силу с 1 января 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, индивидуальный предприниматель, являясь стороной по договору аренды жилого помещения частного жилищного фонда, вправе сдавать арендуемое у собственника жилое помещение по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда третьим лицам.
Одновременно Министерство жилищно-коммунального хозяйства проинформировало, что термин «предоставление мест для краткосрочного проживания», указанный в пункте 46 статьи 1 новой редакции Жилищного кодекса, не содержит упоминания о необходимости сдачи жилых помещений в краткосрочный наем непосредственно собственником этого имущества.
Специальных норм, предусматривающих запрет на предоставление мест для краткосрочного проживания лицами, не являющимися собственниками жилых помещений, новая редакция Жилищного кодекса также не устанавливает.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2019
Курсы в банках
на 18.11.2019
Конвертация в банках
на 18.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте