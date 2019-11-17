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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ С 1 ЯНВАРЯ ИП СМОГУТ СДАВАТЬ ЖИЛЬЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
14:45 18.11.2019

Индивидуальные предприниматели получат право сдавать в аренду физическим лицам для краткосрочного проживания жилых помещений, не принадлежащих таким ИП на праве собственности. Такая возможность реализована в новой редакции Жилищного кодекса Беларуси, которая вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, индивидуальный предприниматель, являясь стороной по договору аренды жилого помещения частного жилищного фонда, вправе сдавать арендуемое у собственника жилое помещение по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда третьим лицам.

Одновременно Министерство жилищно-коммунального хозяйства проинформировало, что термин «предоставление мест для краткосрочного проживания», указанный в пункте 46 статьи 1 новой редакции Жилищного кодекса, не содержит упоминания о необходимости сдачи жилых помещений в краткосрочный наем непосредственно собственником этого имущества.

Специальных норм, предусматривающих запрет на предоставление мест для краткосрочного проживания лицами, не являющимися собственниками жилых помещений, новая редакция Жилищного кодекса также не устанавливает.
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