На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О вопросах выдачи заключений (разрешительных документов)».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения в области обеспечения химической безопасности в части регулирования обращения средств защиты растений и других стойких органических загрязнителей, подлежащих использованию в исследованиях лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного стандарта, включенные в раздел 2.30 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС, утвержденного решением коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 от 21 апреля 2015 г.

Организатор публичного обсуждения – Министерство здравоохранения Беларуси.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 27 ноября.