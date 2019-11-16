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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВОПРОСАХ ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ
10:38 18.11.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О вопросах выдачи заключений (разрешительных документов)».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения в области обеспечения химической безопасности в части регулирования обращения средств защиты растений и других стойких органических загрязнителей, подлежащих использованию в исследованиях лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного стандарта, включенные в раздел 2.30 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС, утвержденного решением коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 от 21 апреля 2015 г.
Организатор публичного обсуждения – Министерство здравоохранения Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 27 ноября.
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