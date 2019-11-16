Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14 ноября 2019 г. № 767 установлен порядок подготовки проектов решений о распоряжении имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь, а также о приобретении имущества в собственность.

Согласно правовому акту, на Государственный комитет по имуществу возложены обязанности по внесению на системной основе в Совет министров проектов комплексных решений правительства о распоряжении находящимся в собственности Республики Беларусь недвижимым имуществом (исключение – предприятия как имущественные комплексы), безвозмездном приобретении в госсобственность недвижимого имущества, а также по обеспечению координации работ по предоставлению государственными органами и организациями областным, Минскому городскому исполкомам документов, необходимых для принятия решения о распоряжении имуществом, включенным в перечень, в том числе установление сроков их предоставления.

Документ принят в соответствии с указом от 10 мая 2019 г. № 169 «О распоряжении государственным имуществом».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступило в силу 15 ноября 2019 г.