Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров по внесению дополнений в перечень товаров (работ, услуг) ежедневной и (или) еженедельной потребности, что позволит заказчикам, начиная с 1 января 2020 г., приобретать товары (работы, услуги), в которых имеется потребность уже с этой даты, с применение процедуры закупки из одного источника.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Публичное обсуждение осуществлялось на Правовом форуме Беларуси с 31 октября по 10 ноября 2019 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в ходе публичного обсуждения предложено предусмотреть возможность пролонгации заключенного договора на приобретения товаров (работ, услуг) ежедневной или еженедельной потребности на 2 месяца либо предусмотреть в законодательстве возможность проведения процедур закупок без выделенного финансирования.

По информации НЦПИ, это уже учтено в проекте иного нормативного правового акта. Так, подготовленный Министерством антимонопольного регулирования и торговли проект указа «О вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)» предусматривает право заказчиков на продление ранее заключенных договоров на первые два месяца очередного финансового года при приобретении товаров (работ, услуг), в которых имеется ежедневная (еженедельная) потребность.

В целях обеспечения бесперебойной работы системы дождевой канализации предложено включить в проект услуги по удалению и обработке сточных вод прочие, а также услуги по уборке и удалению снега прочие.

Между тем, поясняет НЦПИ, услуги по удалению и обработке сточных вод уже были включены в проект под кодом 37.0. Услуги по уборке и удалению снега добавлены под кодом 81.2.

Во время публичного обсуждения было указано на необходимость предусмотреть возможность бесперебойного оказания услуг по ремонту и обслуживанию технологического оборудования в бассейне. Но услуги по эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений уже были включены в проект под кодом 93.11.

Кроме того, прозвучали предложения включить в проект фасоль (код 01.11.71.100), горох (01.11.75.100), услуги по техническому обслуживанию и ремонту тепловых узлов (35.30.12.800), услуги плавательных бассейнов (96.04.10.200), так как годовая стоимость ориентировочной потребности в данных товарах (услугах) более 300 базовых величин и в них имеется ежедневная (еженедельная) потребность.

Все предложения учтены.

Также предложено включить в проект товары (работы, услуги) под кодами 38.11.11.300, 38.11.21.300, 80.20.10.100, 43.21.10.420, 49.39.39.000, 33.12.15.000, 33.13.12.100, 33.13.12.200, 33.14.19.200, 33.14.19.300, 95.11.10.000, 17.23.13.130.

По информации НЦПИ, код 17.23.13 добавлен, остальные коды уже были отражены в проекте, под более общими позициями, таким как 38.1, 80.2, 43.2, 49.3, 33.1, 95.1.