Постановлением Министерства финансов № 56 от 18 октября 2019 г. утверждена Инструкция о требованиях к отчету Аудиторской палаты о ее деятельности.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, отчет состоит из титульного листа и основной части.

В основной части отчета должна быть предоставлена соответствующая информация по таким разделам как: «Совершенствование законодательства об аудиторской деятельности», «Участие в обучении и повышении профессионального уровня аудиторов», «Членство в Аудиторской палате и аудиторский реестр», «Внешняя оценка качества работы аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей», «Источники формирования имущества и их использование» и др.

Согласованный наблюдательным советом по аудиторской деятельности отчет ежегодно представляется в Министерство финансов не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.