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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ О ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
18:05 15.11.2019
Постановлением Министерства финансов № 56 от 18 октября 2019 г. утверждена Инструкция о требованиях к отчету Аудиторской палаты о ее деятельности.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, отчет состоит из титульного листа и основной части.
В основной части отчета должна быть предоставлена соответствующая информация по таким разделам как: «Совершенствование законодательства об аудиторской деятельности», «Участие в обучении и повышении профессионального уровня аудиторов», «Членство в Аудиторской палате и аудиторский реестр», «Внешняя оценка качества работы аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей», «Источники формирования имущества и их использование» и др.
Согласованный наблюдательным советом по аудиторской деятельности отчет ежегодно представляется в Министерство финансов не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.
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