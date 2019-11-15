С 15 ноября 2019 года администрации районов белорусской столицы наделяются новыми полномочиями по распоряжению собственностью города Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в соответствии с пунктом 19 указа от 10 мая 2019 года № 169 «О распоряжении государственным имуществом» Минским городским Советом депутатов проведена работа по актуализации порядка распоряжения имуществом, находящимся в собственности Минска. Ее результаты нашли отражение в принятии решения Мингорсовета от 11 сентября 2019 № 150 «Об изменении решения Минского городского Совета депутатов от 25 апреля 2000 г. № 87». По сравнению с предыдущей новая редакция имеет ряд принципиальных новшеств, направленных на упрощение процедур, связанных с распоряжением коммунальной собственностью.

Так, администрации районов города Минска наделяются полномочиями по принятию решений о принятии в собственность города Минска и передаче в собственность Республики Беларусь, иных административно-территориальных единиц объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и их благоустройства в рамках указа от 7 февраля 2006 г. № 72. Ранее принятие таких решений входило в компетенцию Мингорисполкома. Указанные изменения обусловлены необходимостью сокращения сроков принятия таких решений.

Упрощен также порядок передачи без перехода права собственности, сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование, приобретения движимого имущества независимо от его стоимости, а также отчуждения и залога движимого имущества стоимостью до 30 тыс. базовых величин, которое теперь осуществляется по решению руководителей коммунальных организаций самостоятельно без необходимости согласования с руководителем учредителя либо заместителем главы администрации (заместителем председателя Мингорисполкома).

Передача находящегося в собственности города Минска недвижимого имущества, частей недвижимого имущества (за исключением предприятий, незавершенных законсервированных и незаконсервированных капитальных строений) и движимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании хозяйственных обществ, созданных в соответствии с законодательством о приватизации (их правопреемников), республиканских государственно-общественных объединений, в безвозмездное пользование другим хозяйственным обществам, созданным в соответствии с законодательством о приватизации (их правопреемникам), республиканским государственно-общественным объединениям осуществляется в порядке, установленном Инструкцией, для передачи имущества без перехода права собственности, в зависимости от вида имущества.

Претерпел изменения и порядок установления начальной цены продажи на торгах находящегося в собственности города Минска недвижимого (за исключением предприятий) и движимого имущества, которая может быть понижена. Не более чем на 50 процентов включительно после первых нерезультативных либо несостоявшихся торгов, а также отказа единственного участника от приобретения предмета торгов по начальной цене, увеличенной на 5 процентов и не более чем на 80 процентов включительно после нерезультативных либо несостоявшихся торгов. Ранее же требовалось понижать начальную цену нереализованного имущества сначала на 20 процентов, а потом до 50 и до 80 процентов.

Хозяйственные общества, созданные в соответствии с законодательством о приватизации (их правопреемники), республиканские государственно-общественные объединения, которым передано в безвозмездное пользование находящееся в собственности города Минска недвижимое имущество (за исключением предприятий и (или) находящегося только в собственности государства), теперь могут приобрести это имущество в порядке, аналогичном выкупу арендованного имущества.

Как и раньше, решение о продаже объекта аренды (безвозмездного пользования) принимается Мингорисполкомом после получения согласия координационного совета по вопросам распоряжения собственностью города Минска. Но при этом изменениями предусмотрено, что Мингорисполкомом формируются критерии отнесения объектов аренды (безвозмездного пользования) к объектам, которые не могут быть предложены для отчуждения арендаторам (ссудополучателям).

В соответствии с указом от 10 мая 2019 года № 169 «О распоряжении государственным имуществом» увеличивается срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества до трех лет с ежемесячной индексацией платежей со дня заключения договора купли-продажи. Для выкупа арендованного имущества срок рассрочки оставлен прежний – до пяти лет. При этом рассрочка предоставляется по письменному заявлению покупателя и не требует дополнительных согласований с заместителем председателя Мингорисполкома.

При отчуждении на аукционе недвижимого имущества, находившегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении коммунальных юридических лиц, за исключением бюджетных организаций, средства в размере 50 процентов направляются в бюджет города Минска. Остальные 50 процентов этих средств направляются указанным юридическим лицам и используются ими в полном объеме на реконструкцию, и (или) техническое переоснащение, и (или) модернизацию основных средств. Ранее 100 процентов средств от отчуждения недвижимого имущества на аукционе направлялись в бюджет города Минска (за исключением выкупа арендованного имущества, когда 50 процентов средств перечислялись арендодателям).