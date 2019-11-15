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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ОБЪЕМЫ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ НЕОБРАБОТАННЫХ ШКУР КРС ДЛЯ ГОСНУЖД НА 2020 ГОД
13:34 15.11.2019

Постановлением Совета министров № 756 от 11 ноября 2019 г. утверждены объемы заказа на поставку (заготовку, закупку) необработанных шкур крупного рогатого скота для республиканских государственных нужд на 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, закупки бычины по госзаказу предусматриваются в объеме 405,8 тыс. штук, яловки – 367,5 тыс. штук.

Концерн «Беллегпром» определен государственным заказчиком по поставке кожевенного сырья для республиканских госнужд. Облисполкомам и концерну поручено в месячный срок обеспечить заключение договоров по закупке и контроль за их исполнением.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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