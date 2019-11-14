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В БЕЛАРУСИ ЭКСПОРТЕРАМ БУДУТ КОМПЕНСИРОВАТЬ ИЗ БЮДЖЕТА ДО 50% РАСХОДОВ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ И СЕРТИФИКАЦИЮ
10:08 15.11.2019

Александр Лукашенко 14 ноября подписал указ № 412 "О поддержке экспорта".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ направлен на уменьшение издержек белорусских субъектов хозяйствования и тем самым создание дополнительных условий для увеличения объемов экспорта товаров и услуг.

«Указом внедряются инструменты поддержки экспорта, широко применяемые государствами-членами Всемирной торговой организации, в том числе партнерами Беларуси по Евразийскому экономическому союзу. В частности, предусматривается возможность компенсации за счет средств республиканского бюджета до 50% расходов экспортеров по участию в международных специализированных выставках в иностранных государствах, что позволит наладить им прямые контакты с потенциальными потребителями и оценить конкурентов», - говорится в комментарии к документу.

Аналогичная возможность компенсации расходов предусмотрена по проведению оценки соответствия продукции в иностранных государствах.

Прохождение сертификации за рубежом, как правило, достаточно обременительно с финансовой и организационной точек зрения, особенно для малого и среднего бизнеса, доля которого постепенно возрастает в белорусском экспорте.
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