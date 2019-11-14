Постановлением Совета министров № 763 от 13 ноября 2019 г. утверждено Положение о порядке вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества.

Положением установлен порядок организации работы по вовлечению государственными органами и организациями, местными исполнительными комитетами самостоятельно в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также за их территориальными органами (структурными подразделениями) либо подчиненными им (входящими в их состав, систему) государственными юрлицами или переданного ими в безвозмездное пользование негосударственным юрлицам.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организация работы по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества осуществляется путем:

формирования и утверждения календарных графиков по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества по установленной форме (календарные графики утверждаются ежегодно не позднее 15 января);

принятия мер по исполнению календарных графиков и представлению отчетов об их исполнении.

Установлены следующие способы вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества: продажа; сдача в аренду; передача в безвозмездное пользование; передача из государственной собственности в частную собственность на безвозмездной основе и др.

Реализация мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества в 2019 году завершается в соответствии календарными графиками, утвержденными до вступления в силу настоящего постановления.

Документ вступает в силу с 15 ноября 2019 г.