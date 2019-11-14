На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, разработанный в целях совершенствования законодательства об охране и использовании недр с учетом практики его применения.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 14 по 25 ноября 2019 г. включительно на электронный адрес: .