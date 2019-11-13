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УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ПВТ
12:30 14.11.2019
Наблюдательным советом Парка высоких технологий (ПВТ) утверждены изменения в Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля резидентов ПВТ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВИ, изменения подготовлены на основании анализа международного опыта и практики деятельности резидентов ПВТ, реализующих правоотношения с цифровыми знаками (токенами). «Внесенные изменения направлены на развитие правоотношений с использованием цифровых знаков (токенов) и учитывают требования рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег», - пояснили в ПВТ.
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