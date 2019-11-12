ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРОЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «СТРЕЛЬСКИЙ» МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ДО 23 НОЯБРЯ
12:43 13.11.2019

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О преобразовании республиканского заказника «Стрельский».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления предусматривается преобразование республиканского ландшафтного заказника «Стрельский» в республиканский заказник «Стрельский» в связи с изменением его границ и режима охраны и использования.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 13 по 23 ноября 2019 г. включительно на электронный адрес: .
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2019
валюта курс
EUR 2.2609
USD 2.0494
RUB 3.2096
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2609 +0.0007
USD 2.0494 -0.0001
RUB 3.2096 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2640
USD 2.0530 2.0560
RUB 3.1950 3.2000
подробнее

Конвертация в банках
на 13.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0990 1.1020
EUR/RUB 70.6000 70.9000
USD/RUB 64.1500 64.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте