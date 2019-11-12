На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О преобразовании республиканского заказника «Стрельский».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления предусматривается преобразование республиканского ландшафтного заказника «Стрельский» в республиканский заказник «Стрельский» в связи с изменением его границ и режима охраны и использования.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 13 по 23 ноября 2019 г. включительно на электронный адрес: .