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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «СТРЕЛЬСКИЙ» МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ДО 23 НОЯБРЯ
12:43 13.11.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О преобразовании республиканского заказника «Стрельский».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления предусматривается преобразование республиканского ландшафтного заказника «Стрельский» в республиканский заказник «Стрельский» в связи с изменением его границ и режима охраны и использования.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 13 по 23 ноября 2019 г. включительно на электронный адрес: .
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