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В БЕЛАРУСИ СНИЖЕН РАЗМЕР ПЕРВОГО ПЛАТЕЖА ПРИ ПОКУПКЕ ГОСИМУЩЕСТВА
11:14 12.11.2019

Постановлением Государственного комитета по имуществу № 14 от 22 октября 2019 г. изменен порядок расчета платежей при рассрочке оплаты стоимости государственного имущества.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в соответствии с правовым актом размер первоначального платежа при оплате стоимости находящегося в государственной собственности недвижимого и движимого имущества, проданного с рассрочкой оплаты, должен составлять не менее 20% цены его продажи с учетом ранее внесенной суммы задатка, если такой уплачивается (на сегодня, согласно постановлению Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 июля 2012 г. № 25, размер первоначального платежа составляет не менее 30%).

Первоначальный платеж должен быть оплачен в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

Также установлено, что покупатель вправе исполнить обязательство по оплате имущества досрочно.

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 июля 2012 г. № 25 «О порядке расчета платежей при рассрочке оплаты отчуждаемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь» признано утратившим силу.

Документ вступает в силу с 15 ноября 2019 г.
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