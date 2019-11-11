Постановление Государственного комитета по имуществу Беларуси №14 от 22 октября 2019 года «О порядке расчета платежей при рассрочке оплаты стоимости государственного имущества» вступает в силу с 15 ноября. Документ разработан с целью повышения заинтересованности потенциальных инвесторов в приобретении госимущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, постановлением регулируются отношения по рассрочке оплаты стоимости имущества, как находящегося в собственности Беларуси, так и в коммунальной собственности, чем обеспечивается комплексный подход нормативного регулирования этих отношений.

С целью уменьшения финансовой нагрузки на субъектов хозяйствования при приобретении государственного имущества и повышения его инвестиционной привлекательности постановлением Госкомимущества №14 размер первоначального платежа снижен по сравнению с установленным в настоящее время на 10 процентов (с 30 до 20%).

При заключении договора купли-продажи в отношении двух и более объектов имущества, если первоначальный платеж равен или больше стоимости одного из таких объектов, постановлением предусматривается право по соглашению сторон засчитывать его в счет оплаты такого объекта. Это позволит снять ограничения по совершению юридически значимых действий с таким имуществом, например, направленных на получение, при необходимости, кредитных ресурсов с целью улучшения его характеристик.

Действующий в настоящее порядок рассрочки оплаты стоимости государственного имущества предусматривает применение индексов цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения, которые рассчитываются и публикуются Национальным статистическим комитетом в месяце, в котором необходимо произвести платеж. В последующем опубликованные индексы корректировались, что влекло перерасчет произведенного ежемесячного платежа. На практике такой порядок вызывал множество затруднений, связанных, в том числе, и с тем, что конкретные даты опубликования предварительных и скорректированных индексов цен нормативно не закреплены.

В этой связи постановлением Госкомимущества №14 «О порядке расчета платежей при рассрочке оплаты стоимости государственного имущества» предусмотрена индексация ежемесячных платежей исходя из опубликованных индексов цен. При этом в случае их последующей корректировки перерасчет ежемесячного платежа производиться не будет.

Кроме того, для упрощения расчета ежемесячных платежей принятым постановлением предусмотрено дополнительное размещение на сайте Госкомимущества опубликованных индексов цен, которые будут предоставляться Национальным статистическим комитетом в рамках соглашения об информационном взаимодействии.

С целью усиления контроля со стороны продавца за поступлением ежемесячных платежей, принятым документом установлена его обязанность ежемесячно уведомлять покупателя о размере текущего платежа.

Принятие постановления позволит усовершенствовать порядок предоставления рассрочки оплаты стоимости государственного имущества, а также будет способствовать повышению заинтересованности потенциальных инвесторов в приобретении государственного имущества.

Постановление не содержит дополнительных обязанностей для субъектов хозяйствования или граждан.