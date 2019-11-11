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СОВМИН УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
15:43 11.11.2019
Совет министров постановлением № 746 от 5 ноября 2019 г. утвердил порядок строительства водозаборных сооружений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, юрлицами и индивидуальными предпринимателями строительство водозаборных сооружений подземных вод при технической возможности использования существующих централизованных систем питьевого водоснабжения осуществляется при условии согласования предпроектной (предынвестиционной) документации на строительство водозаборных сооружений с местным исполнительным и распорядительным органом.
Право давать разъяснения по вопросам применения постановления предоставлено Министерству жилищно-коммунального хозяйства.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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