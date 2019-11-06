ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
11:22 11.11.2019

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановление Совмина № 708 от 31 июля 2012 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в целях совершенствования системы обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с директивой от 4 марта 2019 г. № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» (подпункт 4.1 пункта 4) и направлен на снижение использования полимерной упаковки и минимизации негативного воздействия полимерных отходов на окружающую среду.

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 11 по 21 ноября 2019 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.11.2019
валюта курс
EUR 2.2636
USD 2.0434
RUB 3.2112
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2636 -0.0088
USD 2.0434 +0.0021
RUB 3.2112 -0.0153
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2530 2.2590
USD 2.0450 2.0500
RUB 3.1950 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1050
EUR/RUB 70.2000 70.3000
USD/RUB 63.8000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте