На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановление Совмина № 708 от 31 июля 2012 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в целях совершенствования системы обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с директивой от 4 марта 2019 г. № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» (подпункт 4.1 пункта 4) и направлен на снижение использования полимерной упаковки и минимизации негативного воздействия полимерных отходов на окружающую среду.

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 11 по 21 ноября 2019 г.