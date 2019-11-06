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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
11:22 11.11.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановление Совмина № 708 от 31 июля 2012 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в целях совершенствования системы обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с директивой от 4 марта 2019 г. № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» (подпункт 4.1 пункта 4) и направлен на снижение использования полимерной упаковки и минимизации негативного воздействия полимерных отходов на окружающую среду.
Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.
Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 11 по 21 ноября 2019 г.
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