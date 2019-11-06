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МОЮЩИЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ В БЕЛАРУСИ С 2020 ГОДА НУЖНО БУДЕТ ДЕКЛАРИРОВАТЬ
09:45 11.11.2019
В Беларуси вводится обязательное декларирование моющих синтетических средств для стирки. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 706 от 18 октября 2019 г.
«…вводится обязательное подтверждение соответствия в форме декларирования в отношении средств моющих синтетических для стирки: порошкообразные, гранулированные, агломерированные, формованные (таблетки, блоки и другое), пастообразные, жидкие (в том числе загущенные, включая гели) (коды ТН ВЭД ЕАЭС 3402 20 900 0, 3402 90 900 0)», - говорится в сообщении Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В нем поясняется, что введение обусловлено необходимостью обеспечения защиты отечественного рынка от небезопасной и некачественной продукции.
Данная норма вступает в силу через шесть месяцев после официального опубликования настоящего постановления – с 24 апреля 2020 г.
Кроме того, с учетом произошедших изменений в области технического нормирования и стандартизации откорректирован ряд объектов обязательного подтверждения соответствия, обозначений стандартов и технических требований на отдельные виды продукции, включенной в действующий перечень объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совмина № 849от 21 октября 2016 г.
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