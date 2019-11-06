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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МЕДТЕХНИКИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 22 НОЯБРЯ
13:40 06.11.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения, которым в новой редакции излагается Инструкция об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 22 ноября 2019 года.
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