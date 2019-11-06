НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МЕДТЕХНИКИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 22 НОЯБРЯ

13:40 06.11.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения, которым в новой редакции излагается Инструкция об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники. Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 22 ноября 2019 года.