Постановлением Совета министров № 741 от 4 ноября 2019 года утверждено Положение о призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ принят на основании части седьмой статьи 34 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XII ”О воинской обязанности и воинской службе“.

Призыв планируется после издания соответствующего указа. Руководители областных и Минского городского исполкомов совместно с военными комиссарами на основании указа разрабатывают планы призыва в областях и Минске. Создаются районные (городские) призывные комиссии.

О том, что нужно явиться на мероприятия по призыву, граждан оповещают через персональные повестки военного комиссариата, в которых указываются сроки явки.

Вручать повестку гражданам под расписку должны организации, которые занимаются эксплуатацией жилфонда и (или) предоставляют ЖКУ, местные исполнительные и распорядительные органы, в которых ведется персонально-первичный учет призывников, учреждения образования. Указанные повестки могут вручаться гражданам по месту их работы.

Граждане обязаны явиться по повестке на мероприятия по призыву, а также для прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации. Тем, кто не явился в установленные сроки на мероприятия по призыву по уважительным причинам, назначается другой день явки. Причины неявки должны быть подтверждены документами соответствующих государственных органов и организаций.

В положении также прописаны случаи, когда предоставляется отсрочка от призыва.

Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам поручено в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением, а также принять иные меры по его реализации.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.