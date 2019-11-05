На общественное обсуждение вынесен проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в целях продления на 5 лет (до 15 февраля 2025 г.) срока приведения лифтов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) и отработавших назначенный срок службы, в соответствие с требованиями указанного технического регламента.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 20 ноября 2019 г.