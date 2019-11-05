|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 20 НОЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА ЕЭК О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ ТС «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИФТОВ»
10:06 06.11.2019
На общественное обсуждение вынесен проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в целях продления на 5 лет (до 15 февраля 2025 г.) срока приведения лифтов, введенных в эксплуатацию до вступления в силу технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) и отработавших назначенный срок службы, в соответствие с требованиями указанного технического регламента.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 6 по 20 ноября 2019 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2019
Курсы в банках
на 05.11.2019
Конвертация в банках
на 05.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте