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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕНЫ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕЖИТИЙ И ИНЫХ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ
16:18 05.11.2019

Постановлением Совета министров № 740 от 4 ноября 2019 г. утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания (под иными местами проживания подразумеваются жилые, спальные и другие места временного проживания граждан, а также объекты, предназначенные для предоставления услуг временного проживания).

В частности, требованиями предусмотрено обязательное наличие естественного и искусственного освещения в номерах для проживания, в том числе жилых помещениях общежитий.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, установлены также параметры микроклимата, которые должны быть соблюдены в течение отопительного периода: температура воздуха – плюс 18 – плюс 24 °C; относительная влажность – не более 60 процентов; скорость движения воздуха – не более 0,3 м/с (данные параметры не распространяются на оборудованные автономной системой отопления места проживания).

При этом размер предоставляемого жилого помещения (его части) в общежитии должен составлять не менее 6 кв. метров жилой площади на одного человека.

Порядок содержания домашних животных в местах проживания устанавливается руководителями мест проживания.

Согласно требованиям, производственный контроль в местах проживания производится в соответствии с утвержденной руководителем организации программой.

Право разъяснять вопросы применения специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания предоставлено Министерству здравоохранения.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» производственный контроль – контроль за соблюдением требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, направленный на сохранение жизни и здоровья населения, среды обитания человека при обращении продукции, выполнении работ и оказании услуг, обеспечиваемый организациями и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.
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