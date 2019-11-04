В Брестской области упрощается продажа неиспользуемого государственного имущества. Соответствующее решение Брестского областного Совета депутатов №131 от 19 сентября 2019 г. «Об управлении и распоряжении государственным имуществом» вступит в силу с 15 ноября 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в решении сохранена сложившаяся в Брестской области многоуровневая система управления и распоряжения коммунальной собственностью, компетенция Брестского областного Совета депутатов и облисполкома, как основных регуляторов полномочий собственника относительно принятия наиболее важных управленческих решений по имущественным вопросам.

Решением предусматривается упрощение подходов по продаже неиспользуемого государственного имущества.

Документом предусмотрена новая норма, позволяющая передавать имущество, находящееся в безвозмездном пользовании хозяйственных обществ, созданных в процессе приватизации, в безвозмездное пользование другим таким обществам с сохранением права собственности Брестской области на такое имущество. Данное новшество позволит оперативно решать вопросы использования имущества без лишних трат для самих хозобществ.

Также в новом решении продублированы иные новшества указа №169: это аренда с правом выкупа, продажа неиспользуемого государственного недвижимого имущества под снос (для его разборки на стройматериалы) без оформления техпаспорта и правоудостоверяющих документов на такое имущество и т.д.

Срок вступления в силу решения обусловлен сроком вступления в силу указа №169.

С учетом подходов, обозначенных указом №169, новое решение также направлено на активизацию процессов вовлечения неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества в экономический оборот и будет способствовать развитию деловой инициативы.