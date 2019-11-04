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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
16:26 04.11.2019
На общественное обсуждение вынесен проект Закона «О саморегулируемых организациях».
Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики Беларуси.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, cвои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 4 по 14 ноября 2019 года.
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