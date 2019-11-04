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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

16:26 04.11.2019 На общественное обсуждение вынесен проект Закона «О саморегулируемых организациях». Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики Беларуси. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, cвои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 4 по 14 ноября 2019 года.