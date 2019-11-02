Постановлением Совета министров № 735 от 30 октября 2019 г. утверждено Положение о порядке оценки эффективности льгот по налогам, сборам (пошлинам).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, оценка эффективности налоговых льгот осуществляется в отношении стимулирующих налоговых льгот (предоставляются в целях ускоренного развития хозяйственной деятельности отдельных категорий плательщиков по видам экономической деятельности, видам товаров (работ, услуг), имущественных прав, на отдельных территориях).

Проведение оценки эффективности стимулирующих налоговых льгот осуществляет Министерство финансов совместно с Министерством по налогам и сборам, Государственным таможенным комитетом не реже одного раза в три года.

В оценку эффективности стимулирующих налоговых льгот включены: оценка целесообразности установления (продления действия) стимулирующих налоговых льгот; оценка эффективности установленных стимулирующих налоговых льгот, в том числе тех из них, которые установлены до вступления в силу данного постановления.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.