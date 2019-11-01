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ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ» МОЖНО НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ

11:54 04.11.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О строительстве водозаборных сооружений». Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, cвои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 1 по 11 ноября 2019 г. на адрес электронной почты: .