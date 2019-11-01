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ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НА 2020 ГОД
10:56 04.11.2019

Александр Лукашенко подписал указы № 401 "О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год" и № 402 "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в следующем году экономическая политика будет направлена на сохранение внешней и внутренней сбалансированности путем проведения контрциклической макроэкономической, денежно-кредитной, фискальной политики.

Так, ключевыми показателями эффективности работы правительства на 2020 год являются рост валового внутреннего продукта - 102,8%, экспорта товаров и услуг - 103,6%, реальных располагаемых денежных доходов населения - 102,4%, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере 1% к ВВП и ряд иных.

Кроме того, Совету министров и Национальному банку поручено утвердить план дополнительных мер для роста экономики, в частности для повышения производительности труда, создания благоприятных условий работы инвесторов, снижения контролирующего и административного давления на экономические субъекты, задействование неиспользованных резервов экономического роста и иные.

Монетарная политика в 2020 году будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 5% (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года).

Обеспечение ценовой стабильности будет достигаться Национальным банком в режиме монетарного таргетирования посредством контроля над объемом денежного предложения. Сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне.

Национальный банк продолжит проводить курсовую политику в режиме плавающего курса. В рамках перехода в среднесрочном периоде к режиму инфляционного таргетирования предусмотрены мероприятия, направленные на снижение степени участия Национального банка в торгах на внутреннем валютном рынке. Национальный банк будет проводить операции по покупке иностранной валюты для пополнения золотовалютных резервов при устойчивом превышении ее предложения над спросом на внутреннем валютном рынке.

Для сохранения финансовой стабильности будет продолжена работа по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов, обеспечению безопасного функционирования банков, небанковских кредитно-финансовых и некредитных финансовых организаций, ОАО "Банк развития Республики Беларусь", а также эффективной работы платежной системы.

Решению задачи обеспечения ценовой и финансовой стабильности будет способствовать диверсификация и укрепление структуры финансового рынка, в том числе развитие его небанковского сегмента, девалютизация экономики.

Коммуникационная политика Национального банка будет направлена на повышение открытости и прозрачности проводимой в Беларуси денежно-кредитной политики.
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