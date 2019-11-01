Александр Лукашенко подписал указ № 411 "О налогообложении", направленный на корректировку отдельных положений налогового законодательства с учетом правоприменительной практики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, указом отменено требование о прохождении облигациями белорусских организаций, эмитированными с 1 апреля 2008 года по 1 января 2015 года и с 1 июля 2015 года и размещенными у инвесторов, являющихся иностранными организациями, процедуры листинга и (или) допуска к обращению на бирже.

Установлено освобождение от подоходного налога доходов, получаемых работниками, направленными на обучение за границу, в виде оплаты (возмещения) расходов принимающей стороной, а также расходов нанимателя при направлении работников в служебные командировки.

Определено понятие "дивиденды" для целей исчисления подоходного налога, в частности к ним отнесены любые доходы, начисленные унитарным предприятием собственнику его имущества - физическому лицу.

Для индивидуальных предпринимателей - плательщиков единого налога, осуществляющих розничную торговлю, отменена обязанность по наличию при перевозке товаров, а также в местах их хранения и реализации документов, подтверждающих приобретение этих товаров.

Установлен общий порядок определения налогового обязательства (исходя из однократной налоговой базы) на единый налог на вмененный доход при выявлении налоговым органом факта неуплаты этого налога в налоговых периодах до 1 января 2019 года.

Также признаны утратившими силу ряд указов (отдельных норм), положения которых нашли отражение в новой редакции Налогового кодекса, вступившей в силу с 1 января 2019 года.