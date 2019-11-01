На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства транспорта и коммуникаций «Об изменении постановления Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 25 августа 2011 г. № 50», предметом правового регулирования которого является порядок участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств.

Организатор публичного обсуждения проекта постановления – РУП «Белдорцентр».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 до 10 ноября 2019 года.